"Messa la parola fine ad un’azione delinquenziale che mette a repentaglio la qualità delle nostre campagne"

"Messa la parola fine ad un’azione delinquenziale che mette seriamente a repentaglio la qualità del nostro ambiente e alle nostre campagne". Così il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha commentato l'operazione messa a segno questa mattina, dal Comando provinciale dei carabinieri di Bari e il Comando provinciale della guardia di finanza con i Nuclei Scico e Noe che ha portato all'arresto di sei persone appartenenti ad una strutturata organizzazione criminale, operante tra Campania, Puglia e Abruzzo, dedita al traffico e allo smaltimento illecito in aree e depositi non autorizzati di ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi che dovevano essere conferiti in discarica.

“Abbiamo appreso con soddisfazione dell’operazione portata felicemente a conclusione dalla Forze dell’Ordine ai quali facciamo pervenire sin da subito i rallegramenti nostri personali e di tutta l’Amministrazione comunale di San Severo", spiegano in una nota il sindaco Francesco Miglio e l’assessore all’Ambiente Felice Carrabba. "L’impegno profuso durante tutta la lunga ed articolata fase investigativa ha consentito di mettere la parola fine ad un’azione delinquenziale che mette seriamente a repentaglio la qualità del nostro ambiente, in particolare delle nostre campagne, così fortemente penalizzate dallo sversamento di rifiuti che dovevano essere conferiti in discarica. Tale attività - concludono - trova la totale condivisionevisione della Civica Amministrazione da sempre impegnata a contrastare l’abbandono illecito di rifiuti”.