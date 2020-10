Il sindaco di Peschici positivo al Covid

Il virus non risparmia nemmeno i sindaci. A Peschici Francesco Tavaglione è risultato positivo all'infezione da Covid-19. Nella giornata di ieri il primo cittadino ha ricevuto il responso del tampone processato l'altro ieri per via di leggeri sintimo influenzali. Tavaglione è il primo sindaco della provincia di Foggia a contrarre il virus. Asintomatico, sta bene e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il dipartimento di prevenzione della Asl di Foggia sta ricostruendo la catena dei contatti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non c'è bisogno di ricovero ospedaliero. Devo semplicemente osservare una quarantena domiciliare di 14 giorni. Non è assolutamente il caso di essere allarmati. È tutto sotto controllo grazie al dipartimento di prevenzione della Asl. Rispettate le regole dell'uso della mascherina, del distanziamento e di lavarsi ed igienizzarsi spesso le mani. Sono questi comportamenti di responsabilità, di civiltà e di rispetto. Grazie e a prestissimo" il commento di Tavaglione.