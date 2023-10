L'omicidio Ronzullo scuote Foggia, la sindaca Episcopo: "Dinamiche criminali stravolgono la città"

“Un momento di serenità e speranza per la nostra comunità è stato macchiato da un altro tragico episodio. Purtroppo le dinamiche criminali continuano a stravolgere l’esistenza di una città che chiede solo di poter esercitare il proprio diritto a una vita tranquilla e sicura".

E' il commento della neo-eletta sindaca Maria Aida Episcopo a poche ore dalla notizia dell'ennesimo omicidio consumatosi in città (qui i dettagli). "Il grande sforzo profuso in questi mesi dalle istituzioni e dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni criminosi hanno prodotto risultati che ci fanno ben sperare. Uno sforzo che sosterremo con convinzione attraverso la partecipazione attiva della nostra amministrazione comunale", aggiunge.

"Resta la profonda tristezza di vedere persa un’altra vita, il cui valore sembra essere smarrito considerando gli episodi di violenza che caratterizzano la quotidianità del nostro Paese. Serve una inversione culturale, serve sradicare la sottocultura primitiva della sopraffazione del prossimo e dei modelli criminali tanto in voga in questi tempi”, conclude.