Sigilli a una struttura ricettiva da 96 posti letto tra appartamenti, bungalow e roulotte: il titolare era stato già sanzionato

Blitz della polizia locale, a Vieste: scattano i sigilli in una struttura ricettiva. L’attività è stata messa a segno nella mattinata di ieri, quando la comandante Caterina Ciuffreda ha eseguito coattivamente un provvedimento di chiusura forzosa di una struttura ricettiva con apposizione di sigilli.

Per la prima volta il Comando polizia locale di Vieste ha eseguito in maniera forzosa un provvedimento di questo tipo. Gli agenti avevano già sanzionato il titolare della struttura - con circa 96 posti letto in 29 unità abitative, tra appartamenti in muratura, bungalow in legno e roulotte - per accertata violazione della Legge Regionale N° 11 del 1999.

Le sanzioni erano state elevate poiché la struttura era stata avviata senza presentare la Scia e poiché era priva di classificazione quinquennale. Da ulteriori controlli, è emerso che la parte aveva presentato una Scia tramite Pec che non produceva alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell’attività d’impresa, in quanto il Comune di Vieste svolge le funzioni di Suap avvalendosi del suporto della Camera di Commercio di Foggia e pertanto le segnalazioni certificate di inizio attività devono essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica all’uopo predisposta.

Per tali ragioni, il dirigente dell’Ufficio Tecnico e Suap ordinava la chiusura dell’attività a cui la parte non ottemperava. Per la stagione estiva in corso, la parte inoltrava altra Scia, sempre a mezzo pec. Il dirigente dell’Ufficio Tecnico e Suap con propria diffida invitava l’attività a chiudere entro 3 giorni l’attività ricettiva avvisando che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto ad eseguire coattivamente il provvedimento mediante chiusura forzosa dell’attività con apposizione di sigilli.

Non avendo proceduto spontaneamente, il Comando di polizia locale, a mezzo di personale qualificato, ha proceduto, pertanto, all’apposizione di sigilli all’attività ricettiva in parola, avvisando sulle responsabilità di natura penale dovute alla eventuale rimozione degli stessi. All’atto delle operazioni non vi erano clienti, pertanto non è stato creato alcun tipo di disagio ai turisti che scelgono la cittadina di Vieste per trascorrere le proprie vacanze al mare.