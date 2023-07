Fondi per la sicurezza urbana nel Foggiano: il Ministero dell'Interno finanzierà 5 progetti sulla videosorveglianza

Videosorveglianza. I Comuni di Zapponeta, Lesina, Orta Nova, Carapelle e Ascoli Satriano beneficeranno di specifici fondi, resi disponibili dal Ministero dell'Interno, per l'installazione e il potenziamento dei sistemi sui rispettivi territori. Il Ministro Piantedosi ha firmato il decreto che approva la graduatoria per l'anno 2022 degli enti ammessi al finanziamento, tra i quali figurano anche i cinque summenzionati comuni della Capitanata, per un totale di 700mila euro.

Sono state 2mila le richieste di accesso ai fondi, 478 i progetti ammessi al finanziamento. I progetti presentati dai 5 Comuni foggiani hanno superato il vaglio della competente Commissione di valutazione ministeriale che ha tenuto conto degli specifici criteri individuati dal decreto adottato dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il 21 ottobre 2022, tra i quali l'indice di delittuosità comunale e il numero di abitanti.

Il Prefetto di Foggia Maurizio Valiante ha sottolineato la particolare attenzione del Ministero per il territorio attraverso il sostegno alle iniziative degli enti locali volte a rafforzare il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, e l'importanza degli interventi finanziati che costituiranno un ulteriore strumento di supporto per le forze dell'ordina nelle attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati.

Si tratta di ulteriori importanti finanziamenti che si aggiungono ai 900mila euro già assegnati nell'ambito del Piano Operativo Complementare (Poc) 'Legalità' 2014/2020 ai Comuni di Cerignola, Lucera, San Giovanni Rotondo, Manfredonia e Mattinata, con i quali si garantirà il potenziamento del sistema della videosorveglianza, strumento di grande importanza per l'innalzamento degli standard di sicurezza sul territorio.