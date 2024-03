Morti bianche, in Prefettura si parla di strategie e interventi: "Cultura del lavoro sicuro arrivi nelle scuole"

Si è parlato di sicurezza sui luoghi di lavoro nel tavolo istituzionale tenutosi stamani in Prefettura. Il vertice rientra nell'ambito delle attività previste dal Protocollo d'intesa per ilr afforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro sottoscritto il 7 aprile 2022, e si è reso necessario - anche alla luce degli ultimi casi registratisi nel Foggiano - al fine di aggiornare le linee di azione in tema di prevenzione, formazione e controlli nei settori maggiormente esposti al rischio di incidenti in danno dei lavori occupati.

"Abbiamo parlato di un progetto pilota in edilizia circa la marcatura delle presenze online", ha dichiarato Ivano Chierici presidente dell'Ance Foggia, che ha posto l'attenzione sull'utilizzo dei nuovi sistemi per finalizzati a far emergere la presenza di lavoro nero oltre al mancato rispetto delle norme di sicurezza sui posti di lavoro.

La chiave per risolvere problema nel futuro è "Sensibilizzazione, formazione e lavoro di intesa con le parti sociali nell'implementare quelle parti che garantiscano maggiore sicurezza ai lavoratori sui cantieri" sono la chiave per una più rapida risoluzione dei problemi, secondo l'assessore alle Attività Produttive Frattarolo.

"Intanto occorre avere dati precisi dagli enti preposti per capire in quali settori chiedere maggiori interventi", ha spiegato Carla Costantino, segretaria generale della Cisl Foggia, per la quale il tema della sicurezza andrebbe affrontato soprattutto nelle scuole: "È importante far arrivare la cultura del lavoro negli istituti scolastici".

"Noi continueremo a sensibilizzare le nostre sentinelle sui territori e nei luoghi di lavoro, perché loro hanno il polso della situazione e possono rappresentare in maniera compiuta quali sono gli interventi da mettere in campo attraverso una strategia condivisa. Quando parliamo di infortuni non parliamo di un istituto contrattuale normale, ma della vita delle persone", ha aggiunto.