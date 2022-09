Uomo punto da calabrone va in shock anafilattico. Elitrasportato in codice rosso al Riuniti

Viene punto da un calabrone e va in shock anafilattico: 50enne elitrasportato in codice rosso al Policlinico di Foggia. E' successo a Bovino, dove un uomo del posto è stato punto da un calabrone in più parti del corpo (in particolare alla testa e ad un orecchio), iniziando a manifestare subito i gravi sintomi dello shock anafilattico, come ipotensione e ipotermia. L'uomo, che si trovava in una strada di campagna, è stato subito elitrasportato a Foggia e poi trasportato in staffetta con una ambulanza del 118 al Policlinico Riuniti di Foggia, dove verrà sottoposto alle adeguate terapie. Al momento non sono note le sue condizioni.