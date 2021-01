Sgomberati i locali di via Grilli: fuori le associazioni e un senza fissa dimora, non c'era alcun contratto con il Comune

Sono stati sgomberati oggi i locali dell'ex scuola elementare con annesso campo di calcetto tra via Grilli e via Mastelloni a Foggia, in cui erano presenti alcune associazioni e un soggetto senza fissa dimora che utilizzava una stanza come riparo notturno. Non esistevano infatti contratti in essere con il Comune, ente proprietario dell'immobile.