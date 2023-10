Sgomberato fabbricato del Comune. Il "grazie" del sindaco: "Era occupato abusivamente da extracomunitari"

Questa mattina la Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale di Torremaggiore, ha proceduto allo sgombero dell'ex Pretura, occupato abusivamente da parecchi anni da cittadini extracomunitari. A darne notizia è stato il sindaco ed esponente del Partito Democratico, Emilio Di Pumpo, che ha evidenziato come all'esito degli approfondimenti tecnici svolti dall'Agenzia del Demanio, il fabbricato è risultato di proprietà del Comune.

Oggi 11 ottobre è scattato il blitz al fine di agevolare la messa in sicurezza, il recupero dell'immobile e dell'area di pertinenza. Il primo cittadino ha ringraziato la Prefettura di Foggia, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, il Comando di Polizia Locale, il personale del 118, l'Ufficio Tecnico, i Servizi Sociali e gli operatori intervenuti per la pulizia e messa in sicurezza dello stabile.

Perentorio il messaggio del sindaco dem che sulla sua pagina Facebook, nella parte dedicata alle informazioni, ospita una citazione del compianto leader del Pci, Enrico Berlinguer: "Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno"