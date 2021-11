Rischio "crollo improvviso": ipotesi moduli abitativi per 78 sfollati dell'ex distretto militare e via San Severo

Lo sgombero dell'ex distretto militare e della palazzina pericolante nella terza traversa di via San Severo, a rischio crollo, non sarebbe così imminente come lasciava intendere l'ordinanza commissariale di attivazione del Centro Operativo Comunale.

Per il momento, il Comune di Foggia si sarebbe limitato ad acquisire la disponibilità della protezione civile per le operazioni di trasferimento delle 24 famiglie che occupano i due immobili, in un tavolo tecnico riunito ieri pomeriggio. Le associazioni di volontariato sono allertate, ma la procedura sarebbe ancora in alto mare.

Tra le ipotesi alloggiative al vaglio ci sarebbe la temporanea sistemazione degli sfollati in moduli abitativi che il Comune dovrebbe procurarsi, probabilmente simili a quelli che la Regione Puglia ha allestito a Borgo Mezzanone e nel ghetto.

I tecnici comunali avrebbero effettuato un sopralluogo anche nel Campo degli Ulivi, uno dei luoghi simbolo dell'emergenza abitativa in città, dove le famiglie vivono da decenni nei container, in attesa di una casa. Si può solo ipotizzare che l'opzione sia stata esaminata qualora dovesse scattare il piano di emergenza, in caso di evacuazione.

Dall'ordinanza firmata il 16 novembre dalla commissione straordinaria al completo si evince che le altre soluzioni valutate non appaiono praticabili nel breve periodo: non è possibile preventivare con certezza i tempi di altre ipotesi di alloggiamento temporaneo, "comunque non compatibili con l'urgenza che il caso richiede", e gli alberghi interpellati non hanno garantito l'immediata disponibilità per l'accoglienza di 78 persone.

L'ipotesi di "crollo imminente" non viene presa sottogamba anche in ragione degli ultimi rilievi tecnici, effettuati il 9 novembre scorso, che hanno evidenziato un peggioramento delle strutture e, in particolare, della copertura dell'ex distretto, e della "imminenza dell'evento catastrofico atteso", sarebbe a dire il crollo improvviso degli immobili.

Lo scenario di rischio è "assimilabile a quello da catastrofe naturale da eventi meteorologici", anche perché la causa del progressivo deterioramento delle strutture edificatorie viene ricondotta nell'ordinanza dei commissari all'effetto dell'azione degli agenti atmosferici e, peraltro, i fenomeni meteorologici sono sempre più intensi e frequenti.

Nell'ex caserma Oddone vivono 14 famiglie, per un totale di 44 persone; nella palazzina al civico 1 della III Traversa di via San Severo sono 10 le famiglie, per un totale di 34 persone. Sono 21 i minori presenti nei due immobili e tante le persone affette da patologie e in condizioni di salute precarie. Il 19 marzo scorso era già stato ordinato lo sgombero immediato e il divieto di utilizzo di entrambi gli edifici che continuano a imbarcare acqua e cadono a pezzi.

La soluzione adottata dai commissari Marilisa Magno, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande con l'attivazione del Coc consente di avvalersi, qualora fosse necessario, delle associazioni di volontariato e dell'eventuale apporto logistico regionale della protezione civile per l'allestimento di un campo di accoglienza con i relativi servizi essenziali.

Per ora il Comune attiva i presidi di protezione specifica, poi si riserva ulteriori ricognizioni e valutazioni in merito alla necessità di qualificare l'emergenza quale evento assimilabile alle emergenze connesse a eventi calamitosi, "ai fini della richiesta al presidente della Regione Puglia della dichiarazione dello stato di emergenza".

A gennaio del 2020, Michele Emiliano, con proprio decreto, dichiarò lo stato di emergenza per il campo container di via San Severo, con "l'attivazione in tempi rapidi - si evidenzia nell'ordinanza commissariale - di soluzioni alloggiative emergenziali per i nuclei familiari oggetto di sgombero", considerazione che sembra esplicitare l'intenzione della commissione straordinaria di seguire, eventualmente, lo stesso iter per provare ad accelerare le procedure e, soprattutto, sgongiurare l'irreparabile.