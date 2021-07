Fuori gli abusivi dagli appartamenti di corso del Mezzogiorno

Dalle 8 di questa mattina, sono in corso le operazioni di sgombero di quattro appartamenti situati in uno stabile di nuova costruzione, lungo corso del Mezzogiorno, a Foggia. Si tratta del palazzo della società La Meridiana, costruito dall'impresa La Notte.

Cinque gli appartamenti occupati abusivamente dallo scorso marzo; di questi uno è stato liberato spontaneamente ieri sera. Le abitazioni rientrano nel pacchetto di otto case che il Comune di Foggia avrebbe dovuto destinare all'emergenza abitativa.

Le operazioni sono seguite dai carabinieri, presenti in gran numero; sul posto anche la polizia in supporto per gestire l'ordine pubblico e gli assistenti sociali che si faranno carico di eventuali situazioni di disagio. Fino ad ora, le attività stanno proseguendo senza particolari criticità o intemperanze da parte degli occupanti. .