Tolleranza zero in città: altri tre sgomberi, alloggi erano occupati abusivamente da soggetti legati alla malavita

Prosegue in maniera incessante e ferma, l’attuazione dell’articolato piano di sgomberi nella città di Foggia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente da anni da soggetti non aventi titolo e legati peraltro ad ambienti malavitosi e a organizzazioni criminali.

Quest’oggi le operazioni di sgombero hanno riguardato tre immobili in via Lussemburgo - zona Macchia Gialla - e in via della Martora, dove sono ancora in corso le complesse attività che vedono il pieno concorso sinergico ed operativo di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia locale, Arca Capitanata, unitamente a personale dei servizi sociali comunali e mezzi di soccorso del 118.

Sull'operazione odierna - che segue un'altra analoga, alla periferia della città - è intervenuto il il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “Le operazioni di sgombero, avviate questa mattina a Foggia, di alcuni alloggi abusivamente occupati da nuclei familiari riconducibili a contesti di criminalità organizzata sono la chiara testimonianza dell’attenzione costante e concreta di tutte le Istituzioni alla richiesta forte di ripristino della legalità proveniente da quelle comunità locali”, ha dichiarato il il titolare del Viminale. “È fondamentale proseguire con determinazione nell’attuazione di una precisa azione di contrasto alle pericolose forme di radicamento dei sodalizi criminali che si basa su una intensa attività sui territori da parte di magistratura e Forze di polizia”, ha concluso.

Dalla Prefettura fanno sapere che le operazioni di sgombero continueranno anche nei prossimi giorni secondo la programmazione definita al tavolo prefettizio.