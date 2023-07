Nei bassi di Santa Chiara torna l’incubo sgomberi: “Riprendiamo la lotta”

A due anni di distanza, sempre d’estate, si materializza di nuovo l’incubo degli sgomberi nei bassi di Santa Chiara. La polizia municipale, un paio di giorni fa, si è ripresentata alla porta delle famiglie che occupano gli alloggi di proprietà del Comune di Foggia in via Catalano, nel cuore del centro storico, praticamente all’ombra di Palazzo di Città, a meno di duecento metri.

La settimana prossima, il 6 luglio, gli agenti torneranno a bussare. Ad oggi sono tre le famiglie che vivono in quei locali, perché nel frattempo, purtroppo, una delle occupanti è deceduta, e l’immobile è tornato nelle disponibilità del Comune.

Dopo due anni di tregua, l’ente rivuole indietro gli immobili, inseriti nel progetto ‘ArpinArts – Arti per la Rigenerazione Territoriale e Sociale’ ideato e promosso dalla Fondazione Apulia Felix finanziato per 1.123.799,71 euro dalla Regione Puglia attraverso il bando ‘Radici e Ali’ e per altri 320mila euro da cinque imprenditori della Capitanata.

Il 5 maggio scorso era stato annunciato l’imminente avvio del cantiere. I lavori interesseranno principalmente l’antico complesso conventuale di Santa Chiara.

L’avvocato Vincenzo Paglia, difensore delle famiglie, ha ripreso in mano il caso e ha depositato una nuova opposizione. “Questa volta, ci sono degli errori procedurali: manca la notifica del preavviso del rilascio, perché si notifica prima un avviso di rilascio e solo dopo si può procedere all’esecuzione – spiega il legale - Anche nel caso di una proprietà dell'amministrazione comunale, si segue sempre il procedimento civilistico, e l’avviso di rilascio precedente, risalente al 2020, è perento, cioè inefficace”.

Ha motivo di ritenere che le operazioni saranno rinviate: “Credo che attenderanno l'esito del nuovo procedimento civile che è attualmente pendente davanti al giudice dell'esecuzione di Foggia”.

A luglio del 2021, era stato sgomberato un solo alloggio. “Venne presentato, allora, un primo ricorso davanti al giudice, fu richiesta la sospensione, fu rigettata, e il Comune, pur avendo la possibilità di proseguire nell’esecuzione per il rilascio degli immobili, non lo ha fatto – ricorda l’avvocato Paglia - e quindi il titolo di allora, che era l'avviso di rilascio, è perento, perché ha un termine di efficacia di 90 giorni dalla notifica. E siamo un'altra volta punto e accapo”.

All’epoca, il Comune di Foggia aveva desistito, probabilmente anche perché si era rivelato complicato trovare una sistemazione alternativa e proprietari disposti a stipulare un contratto di locazione senza garanzie.

“Al danno la beffa – aggiunge l’avvocato Paglia – perché loro sono stati considerati occupanti abusivi e, quindi, alcuni di loro hanno perso anche il diritto ad essere inseriti o a permanere nella graduatoria degli alloggi Erp”.

Il provvedimento di rilascio dell’immobile risalente al 2020, infatti, parlava di occupazione senza titolo. Loro, chiaramente, confutano questa tesi, e sostengono che quegli alloggi temporanei erano stati assegnati dal Comune negli anni ’90.

“Riprendiamo la lotta, perché come tante famiglie a Foggia sono state sistemate, anche loro dovrebbero avere diritto quantomeno ad un appoggio momentaneo – afferma l’avvocato Paglia - Io andrò avanti perché non è giusto che di punto in bianco debbano lasciare tutto. Ci sono diversi minori, almeno cinque”.

E rivolge un appello anche alla Fondazione Apulia Felix: “Se lo ritiene, potrebbe dare una mano, affinché queste persone possano trovare un'altra casa in locazione”.