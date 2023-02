Alloggi occupati abusivamente, il 'Patto per la sicurezza' detta l'agenda sulle azioni di sgombero

Avanti tutta sulle misure a tutela del patrimonio immobiliare e di prevenzione e contrasto delle occupazioni abusive degli immobili. E’ uno degli obiettivi previsti nel ‘Patto per la sicurezza’ (art. 7, Capo II – ‘Misure per l’attuazione della sicurezza urbana’), il documento-bussola che orienterà tutte le azioni di legalità da intraprendere sul territorio, sottoscritto lo scorso lunedì 6 febbraio, in prefettura, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Tale linea di intervento segue, di fatto, quanto già messo in opera dalla Prefettura di Foggia, che ha inaugurato una serrata lotta alle occupazioni di alloggi da parte di non aventi diritto o di soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata: dal 22 novembre ad oggi, infatti, a Foggia sono stati già liberati oltre una dozzina di alloggi.

Nel documento, che resterà in vigore per il prossimo biennio, tale obiettivo viene meglio strutturato e ampliato. Nel dettaglio, “le parti si impegnano ad attivare proficue sinergie anche con altri enti o amministrazioni (Soprintendenza, Ferrovie dello Stato, enti pubblici e privati, fondazioni) affinché ognuno, per la propria competenza, si attivi a manutenere costantemente il proprio patrimonio immobiliare sito in città, nonché a risanare quei luoghi che, per collocazione e stato di degrado ed abbandono, offrano riparo ad attività illecita o promiscua ed offendano il decoro urbano”.

Il tema delle occupazioni abusive degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle ‘case parcheggio’ di proprietà comunale o dell’Arca Puglia, rappresenta una doverosa priorità come tutela della legalità e della sicurezza urbana: “Il Comune di Foggia si impegna, pertanto, ad una proficua collaborazione nelle attività della Cabina di regia, già istituita presso la Prefettura di Foggia, finalizzata agli sgomberi degli alloggi occupati sine titulo. Inoltre ampia attenzione sarà volta all’attuazione di ogni necessaria attività di prevenzione e dissuasione del fenomeno delle occupazioni abusive, attraverso un rafforzamento delle attività di controllo, per il tramite della polizia locale, del proprio patrimonio”.