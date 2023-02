Alloggi occupati abusivamente, nuovo blitz a Foggia: sgomberi in corso in via Manzi e via Lenotti

Alloggi occupati abusivamente, scatta un nuovo blitz a Foggia dove sono in corso attività di sgombero sia in via Manzi (zona viale Candelaro) che in via Mons. Lenotti (zona Macchia Gialla).

Le attività sono partite questa mattina e stanno procedendo senza grosse criticità, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine (polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e finanza).

Tre, nel complesso, gli alloggi da liberare perchè risultati occupati da non aventi diritto.

L'attività rientra nel piano diposto dalla prefettura di Foggia e che, ad oggi ha portato, alla liberazione di oltre una decina di abitazioni finite in mano a soggetti che non hanno titolo o che, nella maggior parte dei casi, sono legati ad ambienti malavitosi locali.

Il tema degli alloggi popolari, lo ricordiamo, era stato uno dei punti evidenziati dall?ex prefetto Carmine Esposito nella relazione che aveva portato allo scioglimento dell?Ente Comunale per infiltrazioni mafiose.

Dal 22 novembre ad oggi, sono stati liberati oltre una dozzina di alloggi: si tratta di quattro appartamenti in via Antonio Russi, tre immobili in via Lussemburgo e via della Martora e altri quattro in via Martiri di via Fani, via Luigi Oberty e via Piergiorgio Frassati.

Altri tre erano stati occupati abusivamente in viale Candelaro, in via Silvio Pellico e in viale degli Aviatori.