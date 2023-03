Piano degli sgomberi, liberati altri due appartamenti: "Scatta effetto deterrente, tanti abusivi vanno via"

Altri due alloggi occupati abusivamente sono stati liberati, a Foggia, dove proseguono in maniera serrata ed incessante le attività di sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati da soggetti non aventi titolo e legati peraltro ad ambienti malavitosi e a organizzazioni criminali.

Quest'oggi le operazioni di escomio hanno riguardato due unità immobiliari siutate in via Piergiorgio Frassati, di proprietà dell'Arca Capitanata, e in via Mons. Cavotta di proprietà del Comune.

Le attività di sgombero hanno visto ancora una volta il pieno concorso sinergico ed operativo di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, che stanno operando in questa provincia dallo scorso mese di novembre anche ai fini di assicurare il recupero integrale degli alloggi destinati alle esigenze abitative degli aventi diritto, con l'ausilio e il supporto di vigili del fuoco, polizia locale, Arca Capitanata, e personale dei servizi sociali comunali e mezzi di soccorso del 118.

Tali attività, precisa la Prefettura di Foggia “stanno determinando, tra l'altro, il rilascio volontario degli immobili da parte degli occupanti abusivi, il che attesta tangibilmente l'importanza, anche sotto il profilo della efficacia deterrente, del piano posto in essere dalla Prefettura che induce le persone non in regola ad allinearsi spontaneamente”.