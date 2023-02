Sgomberi in corso al Candelaro: 23 alloggi occupati da soggetti vicini alla malavita liberati in 4 mesi

E’ ripresa oggi con fermezza e determinazione, e proseguirà nelle prossime settimane, l’azione di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da anni occupati illecitamente da soggetti non titolati e legati peraltro ad ambienti malavitosi e a organizzazioni criminali locali, che porta ad un totale di 23 il numero di alloggi già liberati a partire dallo scorso mese di novembre e restituiti all’ente proprietario per la successiva destinazione ai soggetti aventi diritto.

Le attività stanno interessando in queste ore ulteriori tre alloggi di edilizia residenziale popolare di proprietà dell’Arca Capitanata, occupati sine titulo da altrettanti nuclei familiari, siti in Viale Candelaro, in via Capezzuto e in via Lucera.

Il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, ha espresso ancora una volta il grande compiacimento e soddisfazione per lo straordinario impegno profuso nelle delicate operazioni tuttora in corso di svolgimento da parte della locale Questura, con il concorso delle altre forze di polizia, grazie alle quali si sta attuando concretamente il piano complessivo di contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive nella città di Foggia e di recupero del patrimonio immobiliare pubblico fino ad ora occupato abusivamente.

In linea con la strategia predisposta a livello centrale dal Ministero dell’Interno, e rimarcata dal numero uno del Viminale, Matteo Piantedosi, in occasione della sua recente partecipazione al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica qui a Foggia lo scorso 6 febbraio. "I risultati conseguiti attraverso questa importante e condivisa strategia di azione rappresentano un tangibile segnale di riaffermazione della legalità e della presenza dello Stato sul territorio, e proseguiranno incessantemente nell'interesse della collettività" ha evidenziato il Prefetto.