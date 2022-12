Sgomberati quattro appartamenti occupati abusivamente

Sgombero in corso, per occupazione abusiva di locali, a Foggia. Da questa mattina, infatti, agenti della polizia, militari dell'Arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sono impegnati nell'attività di sgombero di quattro unità immobiliari situate in via Martiri di via Fani, a Foggia.

Le attività, che si starebbero svolgendo senza criticità nè resistenza alcuna, riguarderebbero nel complesso quattro famiglie che si sarebbero sistemate, pare senza titolo, nei locali.

L'operazione segue, ormai con cadenza quasi settimanale, i precedenti sgomberi - rispettivamente in corso del Mezzogiorno, via Antonio Russi e via Lussemburgo - gli ultimi dei quali hanno riguardato famiglie ritenute vicine ad ambienti criminali.