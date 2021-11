Madre disperata, sola e con cinque figli piccoli verrà sfrattata per morosità del Comune: "Andremo a dormire per strada"

"Non so dove andare con 5 figli, sono sola". È il grido di dolore, disperato, di una mamma di 30 anni di Foggia, Alissa Tancredi, che dal 15 novembre vive con l'incubo dello sfratto perché il Comune non ha liquidato 6mila euro alla padrona di casa. "Tra pochi giorni andremo a dormire per strada".

Il primo provvedimento di rilascio dell'immobile era stato notificato a novembre 2020. La donna ha presentato domanda per ottenere il contributo per la morosità incolpevole. "Ero sicura che il Comune mi avrebbe tutelato fino a gennaio 2022 e io da allora in poi mi sarei messa in regola con l'affitto". Aveva fatto affidamento sulla copertura delle mensilità arretrate che non era stata in grado di pagare, ma "da novembre 2020 il Comune non ha dato un centesimo alla proprietaria".

Chiede che il Servizio Politiche Sociali si occupi al più presto della sua pratica, prima che sia troppo tardi. "Da più di un anno faccio avanti e indietro: mi sono recata tante volte negli uffici di via Gramsci, da lì mi hanno mandata ai Servizi Sociali in via Fuiani, là mi hanno detto di inviare una Pec. Giovedì scorso ho chiamato i carabinieri e mi hanno ricevuta. Hanno detto che mi avrebbero telefonata per comunicarmi se la pratica era stata accettata. Non ho ricevuto alcuna telefonata, sono tornata e un funzionario mi ha detto che entro giorno 25 non avrebbero potuto fare niente".

La raccomandata è arrivata giorno 15, e da allora le sono stati concessi 10 giorni, prima dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario. I suoi piccoli hanno tra i 10 mesi e i nove anni, e tra pochi giorni rischiano di non avere più un tetto sulla testa. "Verranno a sbattermi fuori, con i miei bambini, trattata come una delinquente".