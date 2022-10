Quattro anni fa la brutale aggressione a Monopoli. I genitori: "Condannati al peggiore ergastolo"

Quattro anni fa, la brutale aggressione in una discoteca foggiana. A seguito delle ferite riportate, dopo mesi di agonia, morì il 27enne Donato Monopoli. A distanza di 4 anni, lo straziante ricordo dei familiari, pubblicato sulla pagina del comitato spontaneo ‘Giustizia per Donato’.

“6 ottobre 2018 - 6 ottobre 2022. Quattro anni, 1460 giorni da quella telefonata: erano le 3 e 30. La corsa in ospedale, le lacrime che scendevano sul nostro viso e la speranza che non fosse vero. Perché una serata di divertimento non si può trasformare in una aggressione per ‘Futili motivi’, tale da mandarti in coma per 7 mesi”, si legge.

“In questi 4 anni nulla è cambiato. O meglio la nostra vita è cambiata per sempre, siamo stati condannati al peggior ergastolo a cui un genitore possa essere condannato ma chi ha fatto tutto questo, è ancora padrone della propria vita e della propria libertà. Dopo tutto questo tempo siamo ancora qui a farci dire il perché non ci sei più, come se non fosse chiaro e tutto questo ti uccide e ci uccide ogni giorno”.

“Vorremmo che il telefono squillasse come quella notte, amore. E tu ci chiedessi di venirti a prendere, ma sappiamo che non è possibile. Verremo a portarti ancora fiori, ad abbracciare quel marmo aspettando il giorno in cui nell'aula di tribunale ti verrà restituita la giustizia che meriti”.

Per la vicenda, al termine del processo con rito abbreviato, il gup Bencivenga del Tribunale di Foggia ha condannato a 15 anni e 6 mesi di reclusione Francesco Stallone e a 11 anni e 4 di reclusione Michele Verderosa (qui i dettagli). Il reato contestato ai due imputati, entrambi foggiani, è quello di omicidio volontario in concorso.