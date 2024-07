Aggrappato al treno in corsa per 100 km, si riprende per vincere sfida social: lo aveva fatto anche a Foggia

Il 18enne che pur di vincere una sfida social si è aggrappato con le mani alla coda di un treno Intercity viaggiando per un centinaio di chilometri lungo il tragitto Civitanova Marche-Pescara riprendendosi con il telefonino, non sarebbe nuovo a queste folli "imprese".

Come riporta Open, rispetto alle rivelazioni che avrebbe fatto il padre agli agenti, il ragazzo non sarebbe nuovo a questo tipo di bravate, in quanto, in passato si sarebbe reso protagonista di un altro episodio analogo, con partenza da Foggia ed arrivo a Pescara.

Per quanto riguarda la vicenda ripresa dai quotidiani d'informazione locali e nazionali, come si legge su AnconaToday e IlPescara, soltanto all'arrivo del treno a Pescara, un ferroviere e la polizia ferroviaria hanno notato il 18enne, che si trovava in condizioni di estremo affaticamento e dolore a causa della sua impresa sconsiderata. Subito soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato all'ospedale Spirito Santo, dove i genitori sono andati a prenderlo.

Nei suoi confronti è scattata una sanzione di 516 euro ma per aver attraversato zone riservate al personale ferroviario