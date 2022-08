Un tratturo pieno di rifiuti dove si fa sesso a qualsiasi ora del giorno

La città di Foggia negli ultimi 30 anni è cresciuta tantissimo, regalandoci nuovi parchi e strade. Tra queste esiste anche via Balestrucci, parallela di via Colicchio, estensione di via Ilaria Alpi. Proprio tra Via Balestrucci e la Statale per Candela è presente un tratturo che costeggia la stessa, oggetto di discarica e accoppiamenti "selvaggi" a qualsiasi ora del giorno. La notte non ne parliamo. I residenti chiedono aiuto alle istituzioni.