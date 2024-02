Ragazza importuna i passanti, "offro sesso in cambio di denaro": arrestata

Una ragazza di 23 anni è stata arrestata dalla polizia di Ancona nel pomeriggio di ieri 27 febbraio dopo la segnalazione arrivata in questura circa la presenza di una donna che disturbava i passanti offrendo loro prestazioni sessuali in cambio di denaro.

Giunti sul posto, agli agenti un uomo ha riferito di essere stato avvicinato dalla e che la ragazza cercasse un approccio fisico, offrendo il suo corpo. Intercettata qualche minuto dopo nella zona, la 23enne romena aveva un documento di identità falso e numerosi precedenti a suo carico, quali furto con destrezza, resistenza a pubblico ufficiale, porto d'armi e altri oggetti atti ad offendere.

Difatti, su di lei pendeva un rintraccio per sottoposizione a misura restrittiva ed una cattura per l'esecuzione di un'ordine di carcerazione emessa qualche giorno fa dalla Questura di Foggia. La donna è stata arrestata per i reati di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali e per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.