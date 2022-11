Niente servizio scuolabus a Serracapriola, la proposta di Camporeale: "Io autista a titolo gratuito"

“Non si può negare un servizio importante come il trasporto scolastico. Per questo, essendo in possesso dei titoli di guida necessari, mi propongo come autista di Scuolabus, a titolo gratuito, pur di non far venire meno il servizio alla comunità di Serracapriola”.

Così il consigliere comunale Marco Camporeale, che questa mattina ha protocollato la nota di messa a disposizione gratuita, inviata all’attenzione del sindaco Giuseppe D’Onofrio, al prefetto di Foggia, Maurizio Valiante e ai responsabili dei servizi Affari Generali e Servizi Sociali, Giuseppe Longo e Massimo Tartaglia. La proposta di Camporeale è semplice: “La soppressione del servizio sta mettendo in difficoltà alcune famiglie del paese anche se la domanda, evidentemente, non riesce a coprire i costi del servizio. Per questo, offro la mia opera gratuitamente lasciando a carico dell’amministrazione i soli costi del carburante e l’usura del mezzo”.

La proposta scaturisce dalla volontà “di assicurare per l’anno scolastico 2022/2023 il servizio che la Giunta comunale ha soppresso”, si legge nel documento. Un servizio a domanda individuale, diretto agli alunni della scuola materna e primaria statale, di fondamentale importanza “perché finalizzato a favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico e a facilitare la frequenza del sistema scolastico e formativo”, continua Camporeale.

Sul punto, le famiglie coinvolte si stanno mobilitando con una raccolta firme per chiedere la riattivazione del servizio (soppresso con delibera di Giunta n° 170 del 14/10/2022) o una valida alternativa. All'Amministrazione comunale il compito di vagliare la proposta.