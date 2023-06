In piazza Giordano spunta un serpente

L’incontro ravvicinato con un serpente in piazza Giordano ha generato una certa apprensione, ma per fortuna era innocuo.

Nel pomeriggio di oggi, in pieno centro a Foggia, i passanti hanno segnalato la presenza di un grosso serpente all’interno dei giardini. Strisciava in mezzo all'erba, sotto al sole, alla ricerca di calore.

Sul posto è intervenuta la polizia, poi sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno catturato l’esemplare e lo hanno successivamente liberato in campagna.

Si trattava di un biacco, un serpente non velenoso che si può incontrare nei campi come nei prati, tra i più diffusi in Italia, ma specie protetta.