Agli oltre 9.000 ettolitri di vino non erano associate nemmeno le relative documentazioni contabili, impedendo di rilevare la tracciabilità delle materie prime e delle attività produttive. A questo sequestro, del valore di circa 900.000 euro, si affianca quello operato presso uno stabilimento vinicolo ubicato nella provincia di Bari. Gli Ispettori del Mipaaf hanno, infatti, provveduto a verificare circa 700 ettolitri di vini allo stato sfuso che riportavano illecite indicazioni relative a dei vitigni, ma che erano invece privi della necessaria tracciabilità. Il sequestro ammonta a circa 100mila euro. Le operazioni si inquadrano nelle costanti attività portate avanti dalle Istituzioni tese a reprimere le frodi, a garantire i consumatori e a sostenere le aziende che correttamente rispettano le norme in materia di qualità dei prodotti.

Dalla verifica effettuata sulla documentazione detenuta da uno stabilimento vinicolo ubicato nella provincia di Foggia, è emerso che i vini presenti in cantina non erano presenti nel registro telematico del Sian, il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo.

Oltre 9mila ettolitri di vino 'non tracciato', del valore di circa 900mila euro, sono stati sequestrati nel Foggiano, nell'ambito dei controlli disposto dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Maxi sequestro in una cantina del Foggiano: oltre 9mila ettolitri di vino 'non tracciato' per un valore di 900mila euro