Targhe contraffate al Quartiere Ferrovia: sequestrati veicoli senza assicurazione e revisione

Erano sprovvisti di copertura assicurativa e privi di revisione i tre veicoli che, secondo quando accertato dalla Polizia Locale di Foggia, recavano targhe non corrispondenti alla marca e al modello.

Gli agenti impegnati nei consueti servizi di controllo al Quartiere Ferrovia, nei mesi di gennaio e febbraio, in tre distinti interventi avevano verificato che ad una Opel Astra, una Opel Zafira e una BMW320 erano abbinate targhe che non corrispondevano al tipo di autovetture.

A seguito di più approfondite indagini, gli agenti hanno accertato che i tre veicoli erano privi di revisione e sprovvisti di assicurazione e, pertanto, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per la violazione all’art. 193 del vigente Codice della Strada.

Al conducente della Opel Zafira, tra gli altri, sono stati contestati anche l’art. 100 CdS, per l’illegale abbinamento della targa non corrispondente al veicolo, e l’art. 135 CdS, perché non aveva convertito la patente di guida straniera in quella europea.