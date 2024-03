Foggia, sequestrati 11 telefoni e 300 grammi di hashish in carcere

Circa 300 grammi di hashish e 11 telefoni cellulari sono stati scoperti e sequestrati dalla polizia penitenziaria nelle celle o nelle pertinenze del carcere di Foggia, struttura penitenziaria segnata, come precisa Annalisa Santacroce, segretario generale aggiunto del Sinappe, da “un sovraffollamento preoccupante, che si sta attestando sulla soglia del 200% e una sofferenza organica atavica”.

Nonostante la struttura di via delle Casermette sia “tra i carceri più complessi d'Italia, può contare su eccellenze del settore”, aggiunge Santacroce. “Gli uomini e le donne della polizia penitenziaria, infatti, continuano, nonostante tutto, a mettere a segno importanti operazioni interne, che negli ultimi giorni hanno portato al rinvenimento di circa 300 grammi di hashish e ben 11 telefoni detenuti illegalmente dalla popolazione detenuta o ad essa destinata”, continua.

In particolare, i sequestri sono stati eseguiti in tre distinte attività, ordinate nell’ambito di attività interne, tese al contrasto del fenomeno sanzionato dall'art. 391 ter c.p. ('Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenute') e violazione della legge sugli stupefacenti.

In due casi, sono stati individuati e sequestrati telefoni smartphone nascosti in altrettante camere detentive; in un’altra attività la polizia penitenziaria ha intercettato il tentativo di introdurre in carcere 9 telefoni e 300 grammi di droga, che sono stati trovati nella cinta muraria della struttura.

“I responsabili - precisa Santacroce, compiacendosi per i risultati ottenuti - sono stati denunciati a piede libero ed è stata fatta una denuncia contro ignoti per il materiale rinvenuto nella cinta muraria”.