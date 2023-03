Blitz della Finanza in un capannone: dentro c'erano migliaia di paia di scarpe rubate al Nord

Blitz della Finanza, nella notte, a San Severo, dove gli uomini delle Fiamme Gialle hanno messo a segno un maxi-sequestro di merce rubata nel Nord Italia, e ricettata nel Foggiano.

Si tratterebbe, secondo alcune indiscrezioni, di una intera fornitura di scarpe - migliaia e migliaia di paia, di tutti i generi e per tutte le età, stivate in un capannone commerciale - provento di furto. La merce recuperata, dall?ingente valore commerciale, è stata posta sotto sequestro; non è nota, al momento, l?esecuzione di eventuali misure a carico dei presunti responsabili.