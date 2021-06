Rientra il 'tesoro' da 11 milioni saccheggiato in Puglia: operazione internazionale riporta a casa 782 reperti archeologici

Recuperata una intera collezione, del valore stimato di 11 milioni di euro, trovato in possesso di un collezionista Belga che era stata esposta in importantissime mostre ed eventi europei (in città come Parigi e Ginevra). Tutti i reperti provengono da scavi clandestini in Puglia. L'uomo è stato denunciato