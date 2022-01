Scatta ispezione su un furgone, dentro c'erano 360 kg 'bianchetto' e 'rossetto': sequestrati e devoluti ai bisognosi

Sequestro di rossetto (Aphia minuta) e bianchetto (Sardina pichardus) al porto di Manfredonia. L’operazione è stata messa a segno dai militari della guardia costiera di Manfredonia sotto il coordinamento del 6° Centro controllo area pesca della direzione marittima di Bari, nell’ambito delle attività di controllo sulla filiera della pesca e alla commercializzazione di prodotti ittici non conformi alle normative nazionali e comunitarie.

In particolare, durante l’ispezione di un furgone adibito al trasporto di prodotti ittici, è stata accertata al suo interno la presenza di 30 cassette di polistirolo contenti prodotto ittico di ‘rossetto’ per circa 260 kg complessivi. Non distante dal luogo dell’accertamento sono state recuperate ulteriori 12 cassette contenenti circa 100 kg di ‘bianchetto, misto sempre a rossetto.

I militari hanno quindi proceduto al sequestro di tutto il prodotto ittico ed a sanzionare, per un totale di 12.000 euro i responsabili delle violazioni. L’attività di polizia si è avvalsa anche del sistema di videosorveglianza installato su tutte le aree portuali. Il prodotto ittico, dopo la visita da parte del dirigente medico veterinario, è stato in parte devoluto a quattro enti caritatevoli operanti sul territorio, trasformando così un fatto illecito in un’azione di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi; in parte avviato alla distruzione in quanto ritenuto non più idoneo al consumo.

L’operazione di questa notte è solo l’ultima portata a termine dai militari della guardia costiera che, nel corso dell’anno appena trascorso, ha portato al sequestro di 6.075 kg di prodotto ittico e all’elevazione di sanzioni per un totale di circa 115.000,00 euro. I controlli sull’intera filiera ittica proseguiranno senza soste su tutto il Compartimento marittimo di Manfredonia.