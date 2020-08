Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO - Blitz antidroga nei boschi del Gargano: guardiani della maxi piantagione leggevano la 'Mafia innominabile'

Le immagini video del sequestro della maxi piantagione di canapa indiana di 5100 piante in località Bosco Rosso tra i comuni di San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico. Il terzo nel giro di poche settimane. La guardia di finanza ha fermato e tratto in arresto un soggetto armato di pistola con matricola abrasa. Beccati anche i guardiani della piantagione