"Quel capannone è in fitto". Il proprietario sul blitz nella distilleria abusiva di Torremaggiore: "Io estraneo ai fatti"

Il capannone era in affitto al momento del blitz. La proprietà della struttura è quindi assolutamente estranea ai fatti. In merito all’operazione messa a segno due giorni fa, dalla guardia di finanza a Torremaggiore, arriva a FoggiaToday la richiesta di precisazioni da parte della proprietà dell’immobile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“A seguito della notizia apparsa su alcune testate locali, riguardo il ritrovamento di 20mila litri di alcol di contrabbando, armi e cocaina da parte della guardia di finanza del Comando provinciale di Foggia in un capannone di Torremaggiore, è bene precisare che al proprietario dello stabile è stata riconosciuta la completa e totale estraneità ai fatti, in quanto lo stesso era all'oscuro di ciò che terzi, dietro regolare contratto di affitto, illegittimamente, avevano messo in atto. Pertanto - conclude la missiva - individuati tutti i responsabili, a chi millanta accuse infondate seguirà apposita querela”.