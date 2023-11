Olio non tracciabile, pasta e pomodoro con etichette farlocche: sequestrata merce nel Foggiano

E’ quanto scoperto dai Nuclei Carabinieri Forestale della Provincia di Foggia, che stanno svolgendo una mirata attività di controllo - sia durante le fasi di trasporto che nella messa in vendita in attività commerciali - per la verifica della corretta etichettatura dei prodotti alimentari