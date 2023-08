Merce contraffatta sequestrata in spiaggia a Peschici

Via Marina, 1 · Peschici

La Polizia Locale di Peschici continua l’attività di controllo e pattugliamento delle spiagge per il contrasto all’abusivismo commerciale. Dopo diversi interventi eseguiti durante l’estate, in un’ulteriore operazione eseguita nella mattinata del 19 agosto, ha infatti sequestrato un ingente quantitativo di merce contraffatta per un valore pari a circa 3mila euro.

Il comandante Carmine Soldano ha evidenziato come i fenomeni della contraffazione e dell’abusivismo commerciale alimentano i circuiti criminali dell’evasione fiscale e contributiva, del lavoro nero, dell’immigrazione clandestina e del riciclaggio. In aggiunta, chi commercia prodotti falsi e insicuri danneggia anche il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle aziende che rispettano le regole. Allo stesso modo, chi compra merce contraffatta mette a rischio la propria salute, perché si tratta di prodotti che quasi sempre non rispettano gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa europea.