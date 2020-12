Mascherine taroccate, giocattoli e piccoli elettrodomestici contraffatti: scatta il sequestro a Vieste

Guerra ai prodotti contraffatti, a Vieste. La polizia locale, in questi giorni, sta dedicando particolare attenzione ai controlli di natura commerciale per accertare se giocattoli e piccoli elettrodomestici messi in vendita siano conformi alla normativa vigente o meno.

In particolare, nel corso di alcuni controlli, sono stati sequestrati circa 1500 pezzi tra giocattoli, piccoli elettrodomestici, luci natalizie, mascherine chirurgiche e articoli di ferramenta venduti su area pubblica in forma itinerante.

Il controllo del marchio CE sui giocattoli è un altro importante fronte operativo su cui sta lavorando la polizia locale di Vieste e tali controlli sono finalizzati a garantire la sicurezza soprattutto dei minori. "La polizia locale di Vieste raccomanda massima attenzione nell’acquisto di giocattoli - spiegano in una nota stampa - segnalando eventuali anomalie al numero 0884/708014".