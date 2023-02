Da Cerignola a Formia, GdF intercetta carico sospetto: sequestrate due tonnellate di legna abusiva

Un carico di legna da ardere abusiva, proveniente da Cerignola e diretto ad Andria, è stato intercettato e sequestrati dai Baschi verdi di Formia durante un servizio di controllo del territorio. Secondo quanto riportato dai colleghi di LatinaToday, i finanzieri hanno fermato un autocarro e identificato i due soggetti che viaggiavano a bordo, entrambi originari della provincia di Foggia.

Entrambi erano già gravati da numerosi precedenti di polizia, circostanza che ha indotto i militari ad approfondire l'ispezione. Gli operatori hanno notato che, secondo il documento di accompagnamento esibito, il carico doveva essere trasportato ad Andria e non c'era alcun motivo che giustificasse la presenza dei due uomini sul territorio di Formia. E' apparso evidente dunque che entrambi si trovassero in provincia per cercare di vendere la merce.

I finanzieri hanno contestato diverse violazioni sia al Codice della strada, perché il carico di legname trasportato eccedeva la porta massima consentita dal mezzo utilizzato, sia alle norme che disciplinano il commercio e la vendita su aree pubbliche. L'autocarro è stato dunque sottoposto a sequestro, così come il carico con 2mila chili di legna. L’attività eseguita dalle Fiamme Gialle ha riguardato un settore particolarmente esposto alle truffe, anche alla luce del sensibile aumento dei prezzi del legno dovuto alla crescita della domanda come conseguenza all’incremento dei costi dell’energia.