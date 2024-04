“L’utilizzo della tecnologia ha facilitato ancora di più l'ingresso di materiale proibito con meno rischi per i criminali”, evidenzia. Il personale di polizia penitenziaria scarseggia ed è sottoposto a “minacce, sputi, aggressioni non solo verbali, con carichi di lavoro di 12-24 ore con turni massacranti”.

Il segretario nazionale del Sappe, Federico Pilagatti, se la prende con il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e chiede un intervento immediato per contrastare i facinorosi che mettono a repentaglio la sicurezza del penitenziario.

Sono stati proprio gli agenti in servizio, coordinati dal comando del reparto, ad accorgersi della consegna. Hanno subito individuato la stanza dov’era entrato il carico e hanno provveduto ad effettuare una perquisizione che ha portato al sequestro di alcuni telefonini e qualche panetto di stupefacente.

Nella serata di venerdì, il carico sarebbe stato spedito direttamente in una stanza del reparto giudiziario. L’apparecchio telecomandato avrebbe superato indisturbato il muro di cinta “praticamente sguarnito”, come denuncia il Sappe, Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria che ha raccontato l’episodio.

Il sistema per consegnare ai detenuti stupefacenti e dispositivi per comunicare con l’esterno è ormai abbastanza collaudato.

Il carico è arrivato fino ad una cella, ma non è passato inosservato agli agenti di polizia penitenziaria

Consegne in carcere con i droni: droga e telefonini piovono dal cielo in via delle Casermette