Droga in cella, sequestro nel carcere di Foggia: detenuto sorpreso con 50 grammi di hashish

Droga al carcere di Foggia, dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 50 grammi di hashish a carico di un detenuto barese di circa 30 anni.

L’attività è stata messa a segno nel pomeriggio di ieri; le indagini in corso appureranno attraverso quale canale lo stupefacente sia entrato. A denunciare l’accaduto è il Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria, che da tempo lamenta la grave carenza di personale nell’istituto di pena foggiano.

“Il detenuto in questione, in carcere per omicidio con fine pena 2040, era arrivato a Foggia dopo vari allontanamenti per motivi di ordine e sicurezza da parecchie carceri, ultimo quello di Lecce un paio di mesi fa”, spiega il segretario regionale Federico Pilagatti. “La brillante operazione fa seguito al ritrovamento di droga nella borsa di un infermiera dell’Asl in servizio presso il carcere di Foggia di qualche giorno fa, e di alcuni telefonini qualche settimana fa”.

“Rimarchiamo quindi la grande professionalità, coraggio e sacrificio dei poliziotti di Foggia, i quali - benchè siano da mesi, se non anni, abbandonati dall’amministrazione penitenziaria centrale (Dap) - continuano ad essere l’unico baluardo a difesa delle istituzioni e della legalità all’interno del carcere. Infatti nonostante l’evasione di 73 detenuti del 2020 che ha fatto scalpore in tutto il mondo, meno che nella nostra nazione, il Dap continua a non assegnare un comandante di reparto effettivo, con un dirigente che non ha alcun aiuto, alla stregua del carcere di San Severo”, denuncia ancora Pilagatti.

“Eppure a Roma sanno benissimo che con un organico di poliziotti congruo per gestire non più di 350 detenuti invece dei 600 attuali, non si può garantire nessuna sicurezza, controlli, rieducazione dei detenuti. Proprio per questo il Sappe lancia un ennesimo grido di aiuto, che arrivi a tutte quelle autorità politiche e amministrative, compreso il prefetto di Foggia e la procura foggiana, affinché ci sia un cambio di passo concreto, poiché la carenza di sicurezza e controlli potrebbe determinare situazioni molto drammatiche”, conclude.