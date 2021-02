Era pronto ad abbandonare rifiuti speciali nelle campagne, ma non fa i conti con la polizia locale: beccato e multato

Polizia locale intercetta e sequestra veicolo carico di rifiuti speciali pronti per essere smaltiti illegalmente nelle campagne di San Severo: scatta il sequestro del mezzo e la denuncia penale del conducente.

Resta alta l’attenzione del corpo in materia di reati contro l’ambiente. Il fatto è successo nella giornata di ieri, quando gli agenti - durante la costante attività di controlli ambientali nel territorio urbano ed extraurbano - hanno eseguito un sequestro penale di un veicolo carico di rifiuti speciali provenienti da lavorazioni edili.

Gli accertamenti hanno permesso di intercettare e fermare un’autovettura modello famigliare con targa impropria, che si stava dirigendo verso la strada comunale ‘Boschetto’, carica di mastelli e sacchi colmi di calcinacci, mattoni forati e laterizi pronti per essere abbandonati.

Il veicolo non autorizzato al trasporto rifiuti, una volta intercettato, è stato fermato dagli agenti prima che i rifiuti speciali trasportati potessero essere smaltiti illegalmente nelle campagne dell’agro.

Il conducente del veicolo, è stato denunciato penalmente per attività illecita di gestione, raccolta e trasporto di rifiuti speciali senza formulario (F.I.R.) con il sequestro penale del veicolo e degli stessi rifiuti speciali. Inoltre, sono in corso attività di indagine finalizzate a verificare la provenienza dei rifiuti. Il conducente è stato sanzionato per guida senza patente (mai conseguita), mancanza della copertura assicurativa e per utilizzo di targhe improprie.

“L’operazione rappresenta una conferma sull’attenzione costante della polizia locale di San Severo nei controlli in contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti nell’agro di San Severo. Difatti, nel primo mese del 2021, sono state elevate più di 20 contravvenzioni per abbandono incontrollato con sanzioni di €206 e €600”, precisa il comandante del corpo, Ciro Sacco.