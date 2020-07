Giornata no per gli ambulanti abusivi: sequestrate cozze vendute sotto al sole e patate al mercato del venerdì

Al mercato del venerdì di via Miranda a Foggia la polizia locale ha sequestrate circa 30 kg di patate sanzionando l'ambulante per occupazione abusiva di suolo pubblico. La merce è stata distrutta perché di incerta provenienza.

Stessa sorte è toccata a un venditore ambulante di pesce a Manfredonia, pizzicato dai carabinieri della motovedetta dopo alcune segnalazioni ricevute circa la vendita lungo le vie del centro, in barba a qualsiasi norma igienica all'interno di contenitori in polistirolo esposto ai raggi del sole, di 30 chilogrammi di pesce.

Un 50enne del posto, già responsabile di analoghe violazioni contestate alcuni giorni prima, vendeva cozze delle quali dichiarava una provenienza non tracciata. Per questo motivo è stato denunciato, per tentata frode in commercio, cattivo stato di conservazione e alimento non idoneo al consumo umano.

I mitili sequestrati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Foggia, informata tempestivamente dell’attività in atto, sono stati distrutti nell’immediatezza