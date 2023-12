Sequestrati tre cellulari e un ingente quantitativo di droga nel carcere di San Severo

Tre smartphone e diversi carica batterie sono stati sequestrati all'interno dell'istituto penitenziario di San Severo durante le operazioni compiute dagli agenti di polizia penitenziari il 5 e 6 dicembre. A darne la notizia è il segretario regionale per la Puglia del sindacato Cgil di polizia penitenziaria, Gennaro Ricci.

L’attività investigativa, coordinata dal comandante di reparto e dal suo vice era iniziata alcuni giorni prima con il sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacenti. Non è la prima volta che accade.

“Questo fa comprendere come l’attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della Polizia Penitenziaria diviene fondamentale nell'ottica della prevenzione dei reati in carcere. Un plauso va al direttore, al comandante di reparto e a tutto il personale della Polizia Penitenziaria per l’attiva svolta che mette in luce le straordinarie capacità operative, considerato il momento di assoluta emergenza causato dalla mancanza di personale che ha particolarmente influito sul clima lavorativo in ambito penitenziaria. La Polizia Penitenziaria di San Severo ancora una volta si distingue per le elevate doti professionali e per il non comune intuito investigativo”.