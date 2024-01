Entra in carcere con un cellulare, lo passa al compagno detenuto durante il colloquio ma vengono scoperti

Durante un normale colloquio in carcere, la compagna di un detenuto foggiano recluso in via delle Casermette, ha tentato di passargli un mini smartphone, che era riuscita ad occultare con abilità. Non aveva però fatto i conti con due agenti della polizia penitenziaria, che hanno atteso la fine dell'incontro per perquisire il detenuto e sequestrargli il cellulare, la scheda sim e un cavetto usb. La donna è stata denunciata.

Così il segretario nazionale Osapp, Michele Giorgio: "Dobbiamo affermare in maniera esplicita e determinata l’assenza del mondo politico e dell’amministrazione centrale, nonostante la casa circondariale di Foggia necessita di tutto, con il personale in servizio pericolosamente esposto a rischi non comuni di cui non si vuole cercare responsabili".

Il sindacalista ha evidenziato con il carcere di Foggia ospiti 600 detenuti, di cui 33 donne, a fronte di un organico di 240 poliziotti invece di 261, che per un motivo o per un altro, diminuisce: "Il tempo delle attese e delle promesse e finito da un pezzo iniziative decise e risolutive non più rinviabili. Ci congratuliamo invece con gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria dauna per il lavoro svolto con abnegazione e per lo spirito di sacrificio messo in campo in questo momento storico"