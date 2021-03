Vittime strozzate da interessi fino al 580%, scatta il blitz tra i beni dell'usuraio: maxi sequestro pari a 2 milioni di euro

Sequestati beni per 2 milioni di euro nel Foggiano. Questa mattina, gli agenti della questura di Foggia, congiuntamente ai militari della guardia di finanza di Bari, hanno sottoposto a sequestro, a Foggia e provincia, i beni e i rapporti finanziari e bancari, per un valore stimato di circa 2 milioni di euro, riconducibili a C.G., foggiano classe 1955, con precedenti di polizia e penali per i reati di associazione per delinquere, usura, estorsione e ricettazione.

L’esecuzione del sequestro dei beni rappresenta l’epilogo della complessa e articolata attività investigativa svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine di Foggia e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, finalizzata alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale del proposto e all’individuazione degli asset patrimoniali e finanziari acquisiti illecitamente dallo stesso e dal suo nucleo familiare.

L'uomo, infatti, è stato riconosciuto come soggetto connotato da una pericolosità sociale generica alla luce del suo coinvolgimento, nel periodo 2000-2018, in molteplici indagini concernenti, in particolare, numerosi e diversi delitti a sfondo patrimoniale, che hanno portato alla luce il grave fenomeno usurario che allarma da molti anni la provincia di Foggia, delineando un preciso quadro indiziario a carico dello stesso nonché di altri complici.

Come evidenziato nel decreto del Tribunale di Bari, questi ultimi, mettendosi in comunicazione e in relazione con numerosi imprenditori in stato di bisogno, concedevano loro prestiti di denaro a tasso usurario. Tale prassi illecita veniva perpetrata anche nei confronti di piccole famiglie in difficoltà finanziarie, alcune delle quali in condizioni economiche estremamente disagiate e, pertanto, impossibilitate ad accedere a qualsiasi forma di credito per soddisfare le primarie esigenze di vita quotidiana. Le vittime identificate nel corso delle indagini erano costrette a versare ai propri aguzzini interessi sulle somme ricevute con tassi che oscillavano tra il 30% ed il 580%.

In un episodio un pensionato arrivò a tentare il suicidio, preso dalla disperazione per non riuscire più a pagare gli interessi usurai al proprio aguzzino. Al fine di disvelare, l’origine del patrimonio di C.G. e del suo nucleo familiare è stata acquisita, con riferimento al periodo 2010-2017, copiosa documentazione, tra cui i contratti di compravendita dei beni nonché numerosi altri atti pubblici che hanno interessato nel tempo l’intero nucleo familiare investigato, verificando poi, per ogni transazione, le connesse movimentazioni finanziarie sottostanti alla creazione della provvista economica. Il materiale così raccolto è stato oggetto, pertanto, di circostanziati approfondimenti che hanno consentito di accertare un’ingiustificata discordanza tra il reddito dichiarato dal proposto e dal relativo nucleo familiare e il valore dei beni acquisiti nel lasso temporale 2011-2017.

In esecuzione del Decreto emesso dalla Terza Sezione Penale del Tribunale di Bari sono stati, quindi, sottoposti a sequestro, in vista della successiva confisca, oltre 50 unità immobiliari, tra cui tre appartamenti, 2 autovetture e le disponibilità presenti in 15 rapporti finanziari, per un valore stimato pari a circa 2 milioni di euro.