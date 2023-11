Sequestrati beni agli eredi di 'Fic Secc', il boss successore di Romito ucciso nel 2019

Questa mattina i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanzaria di Bari, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni immobili, fabbricati e un compendio aziendale del valore di circa 700 mila euro, riconducibili agli eredi di Pasquale Ricucci, il boss dell'omonimo clan e successore di Mario Luciano Romito, assassinato nel 2019.

Il provvedimento adottato è l’epilogo di complessi accertamenti, ai sensi della normativa antimafia che consente l’adozione di misure patrimoniali anche quando il soggetto destinatario della loro applicazione muoia prima dell’instaurazione del procedimento di prevenzione nei confronti dei successori a titolo universale.

Ricucci, l'erede del boss Romito

Il destinatario della misura di prevenzione sarebbe stato, difatti, riconosciuto quale soggetto connotato da una pericolosità sociale qualificata, tenuto conto del ruolo verticistico assunto nell’ambito di un’associazione per delinquere di stampo mafioso operante nell’area garganica - tra Manfredonia e Monte Sant'Angelo, segnatamente a capo del clan Ricucci-Lombardi-Romito, storicamente contrapposto al clan dei 'montanari' Li Bergolis-Miucci.

In particolare, alla luce delle condanne definitive e delle numerose indagini in cui è stato coinvolto, ha svolto un ruolo apicale nell’ambito dell’associazione di stampo mafioso, in seno alla quale ha manifestato una particolare capacità intimidatoria verso quanti operavano nel settore agricolo e dell’allevamento del bestiame.

Inoltre, si è reso responsabile della commissione di delitti lucrogenetici: furto, ricettazione, truffa ed estorsione. Le articolate investigazioni eseguite dall’Arma dei Carabinieri tra il 1999 e il 2021, hanno consentito di ritenere che i proventi ed i frutti delle attività illecite condotte dal destinatario del provvedimento siano stati reimpiegati per l’acquisto dei beni oggetto del sequestro. Le risultanze emerse sono state documentate già nell’indagine 'Omnia Nostra' condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, che nel dicembre 2021 ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di 32 persone.

In quella inchiesta emerse il ruolo apicale di 'Fic Secc', con compiti di capo e promotore, del soggetto interessato dalla misura, fino all'agguato mortale compiuto davanti al cancello della sua abitazione in via San Pietro, a Macchia, frazione di Monte Sant'Angelo con 9 colpi di fucile calibro 19.

Pericolosità e tenore di vita elevato

In tale contesto la locale Procura della Repubblica ha successivamente delegato il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari a eseguire, relativamente al periodo in cui il proposto ha manifestato la pericolosità sociale di tipo “qualificato”, mirate indagini concernenti il tenore di vita, il reddito, le disponibilità finanziarie e il patrimonio dello stesso e dei suoi eredi a titolo universale, finalizzate a riscontrare una eventuale sproporzione con il reddito dichiarato o con l’attività economica svolta.

Le Fiamme Gialle baresi hanno acquisito copiosa documentazione, tra cui i contratti di compravendita dei beni, nonché numerosi altri atti pubblici che hanno interessato nel tempo l’intero nucleo familiare, verificando poi, per ogni transazione, le connesse movimentazioni finanziarie sottostanti alla creazione della provvista economica.

Il materiale così raccolto è stato oggetto di circostanziati approfondimenti investigativi che hanno consentito di accertare che Ricucci, al momento del decesso, aveva disponibilità di un complessivo valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dal medesimo e dai soggetti con lui conviventi, rendendo fondata e concreta la convinzione che i beni oggi sequestrati costituiscano frutto/reimpiego dell’attività delittuosa svolta sia prima che dopo i relativi acquisti.

Il piano per assassinare Fic Secc

Pasquale Ricucci era stato arrestato dai militari dell'Arma nel maggio 2019 per detenzione e porto di arma abusiva, ma numerosi sono i precedenti a suo carico: sfuggito il 13 aprile dello stesso anno alla cattura dei carabinieri (che lo avevano sorpreso in assetto da rapina), l’uomo si era presentato con il suo legale presso la caserma dei carabinieri di Manfredonia, consegnandosi spontaneamente.

Non temeva per la sua vita nonostante l’ipotesi di ‘farlo fuori’ spuntasse già dalle carte dell’ordinanza dell’arresto di Giovanni Caterino (il basista della strage di San Marco in Lamis condannato all'ergastolo nell'ambito delle indagini sul quadruplice omicidio del 9 agosto 2017 in cui persero la vita il boss Mario Luciano Romito, suo cognato e i fratelli agricoltori innocenti Luigi e Aurelio Luciani.

Da intercettazioni ambientali captate dagli inquirenti, era emersa l’ipotesi di attentare alla vita di Ricucci posizionando una bomba sotto l’auto.

La conversazione è tra Caterino e un altro pregiudicato del posto: "Oh… inc…a mettere un po’ sotto la macchina… quei fatti… inc… quello di martedì… inc… lo sai?... si può calare sotto qualche cosa - ndr. verosimilmente esplosivo - … qualcuno … qualche intenzione così…. Perché a Macchia non riesci mai… perché la macchina ce l’ha sempre lui…” “… Per schiacciare il bottone devi venire da solo poi?...”

Pasquale Ricucci era molto accorto nel controllare l’auto, soprattutto per verificare eventuali installazione di microspie o gps da parte delle forze dell’ordine: “… quello è come quello infetto… dentro macchia va da solo… te lo dico io com’è il fatto…”. “Si cala a terra… si cala sopra… te lo dico io come è infetto… e credimi che anche gli sbirri escono pazzi…”. Nonostante ciò, Caterino, sottolinea il gip, “si mostrava convinto e fiducioso del buon esito dell’azione: “… però se ci mettiamo lo facciamo…” preventivando dieci, venti giorni di sopralluoghi preparatori.