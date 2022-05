Caos al quartiere Ferrovia, accerchiano agenti dopo il sequestro dell'auto: "Non ci intimoriscono"

Si oppongono al sequestro dell'auto, poi accerchiano e provano ad intimorire gli agenti della polizia locale in servizio. Ma l’arrivo di altre pattuglie ha messo in fuga i malintenzionati e ha permesso di portare a termine l’operazione. E’ accaduto poco fa, in via Pogdora, a Foggia, dove si sono registrati attimi di tensione con un gruppo di uomini dell’est Europa.

Nel corso di alcuni servizi di pattugliamento del Quartiere Ferrovia, la polizia locale ha effettuato dei controlli su un'auto in via Podgora accertando che era sprovvista di assicurazione. Come da prassi, gli agenti hanno attivato le procedure del sequestro amministrativo del veicolo ma i suoi proprietari hanno circondato gli operatori tentando di far desistere loro dal sequestro aministrativo. Sul posto sono intervenute prontamente altre due pattuglie e i malintenzionati si sono dati alla fuga. L'auto è stata rimossa e sottoposta a sequestro, mentre sono in corso le attività per rintracciare il proprietario del mezzo e i suoi fiancheggiatori.

“Questi atteggiamenti di prepotenza nei nostri confronti non ci intimoriscono. Come polizia locale stiamo dedicando grande attenzione al quartiere ferrovia che è e resta una delle nostre priorità”, spiega l’ispettore Stefano Berardino, coordinatore provinciale Uil – Fpl Polizia Locale. “Da mesi, ormai, stiamo portando avanti una serie di attività sul quartiere utilizzando gli strumenti che la legge ci permette di usare (Daspo urbano, sanzioni, sequestri penali e amministrativi, denunce) e qualche risultato cominciamo a vederlo. Ad esempio, dopo i Daspo urbani notificati in via Scillitani sono settimane che non si vedono più prostitute in quella zona”, aggiunge. “Noi non demordiamo. Siamo dalla parte dei residenti della zona e dei cittadini, comunitari ed extracomunitari, che rispettano le leggi”, conclude.