Lite per l'eredità tra suocera e nuora: carabinieri sequestrano fucili e munizioni ad 85enne foggiana

"Di te non saprà più niente nessuno" e frasi di questo tenore erano oramai diventate di dominio pubblico e nei giorni scorsi i carabinieri di Seregno (in provincia di Monza e Brianza ma confinante col Comasco con Mariano Comense e Cabiate) hanno appreso la notizia di forti dissidi e litigi tra una donna rimasta da poco vedova con la suocera e la cognata. Come riporta QuiComo.it, in quella circostanza erano state lanciate gravi minacce come “vedrai che fine ti facciamo fare” o “di te non saprà più niente nessuno”. Viste le tensioni tra i familiari e dato che nella casa della donna, la suocera 85enne originaria del foggiano, erano ancora custodite senza autorizzazione o titoli 9 tra fucili e carabine varie, una pistola, svariate munizioni (ereditati dal marito) - e tra queste anche un’arma di incerta provenienza sulla quale sono in corso verifiche - i carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro cautelare con segnalazione all’autorità giudiziaria. per detenzione abusiva.