Borsoni 'stupefacenti' tra la vegetazione, dentro c'erano 80 kg di droga: scatta il sequestro

Sequestrati 80 kg di stupefacente nascosti in un terreno. Questo l’esito del blitz antidroga messo a segno ad Apricena, dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Severo, con i colleghi della Città della Pietra, l’ausilio dei ‘Cacciatori di Puglia’ e le unità cinofile.

Nel dettaglio, nella mattina dello scorso 11 aprile, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 80kg di stupefacente, suddivisi in 46 kg di hashish e 34 kg di marijuana. L’attività rientra nei controlli disposti a seguito della recrudescenza delittuosa nel territorio di Apricena, che nel giorno di Pasquetta ha vissuto momenti di tensione per una sparatoria che ha portato al ferimento di due fratelli di Apricena, di cui uno ferito grave e ricoverato a Casa Sollievo della Sofferenza.

Per questo motivo, la Compagnia di San Severo ha organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio con numerose perquisizioni e controlli. I militari dell’Arma, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato due soggetti su un motorino che si aggiravano con fare sospetto alle prime luci del mattino nei pressi di Contrada Ingarano. Nel corso del controllo uno dei due giovani è stato trovato in possesso di circa 16 kg di hashish suddivisi in panetti da 1kg. Riuscendo a immaginare il percorso compiuto in precedenza dai due giovani i militari hanno deciso di procedere al controllo di un terreno adiacente ad un’azienda zootecnica a pochi passi dal controllo effettuato.

Dopo una prolungata ricerca, sono riusciti a rinvenire, abilmente occultati dalla fitta vegetazione, 4 borsoni contenenti ulteriori 30kg di hashish e 34kg di marjuana, giungendo quindi, al termine degli accertamenti di rito a denunciare in stato di libertà sia i due giovani fermati sul motorino sia i due proprietari dell’azienda e del terreno adiacente. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.