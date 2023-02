Carnevale ’pericoloso’ a Foggia: sequestrati 10.000 prodotti contraffatti, irregolari 2 controlli su 3

Carnevale ’pericoloso’ nel Foggiano, dove sono stati sequestrati dalle Fiamme gialle oltre 10.000 prodotti contraffatti. Dalle attività delle Fiamme Gialle, sono risultati irregolari 2 controlli su 3.

In paricolare, su 60 effettuati dai finanzieri del Comando provinciale di Foggia in occasione dei festeggiamenti per il carnevale tenutisi in varie località della provincia nella scorsa settimana, ben 37 sono le irregolarità contestate per la mancata documentazione dei corrispettivi a carico di venditori ambulanti, bar, ristoranti e negozi di giocattoli.

Inoltre, gli interventi di contrasto all’abusivismo commerciale ed alla vendita di merci contraffatte e pericolose, hanno permesso di sequestrare oltre 9.000 maschere, decorazioni ed articoli di bigiotteria, 660 giocattoli pericolosi e 41 capi di abbigliamento contraffatti.

In concomitanza con i festeggiamenti del carnevale, che richiamano migliaia di persone in particolare a Manfredonia ed Apricena, il Comando provinciale ha disposto un mirato dispositivo di controllo economico del territorio, con pattuglie di rinforzo provenienti anche dai reparti limitrofi per assicurare, in concorso con le altre forze di polizia, il regolare svolgimento delle manifestazioni tanto per contrastare la presenza di venditori abusivi e di merci contraffatte e pericolose quanto per assicurare il controllo sul regolare assolvimento degli obblighi fiscali.

L’evasione fiscale costituisce ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza. Da qui l’importanza dell’azione mirata svolta dalla guardia di finanza a tutela degli operatori onesti e che rispettano le regole. Nello stesso contesto l’azione a tutela dei consumatori è indirizzata a garantire la sicurezza e la genuinità dei prodotti messi in vendita.