Abusivismi e illeciti al 'Quartiere ferrovia': scattano sequestri e 'Daspo urbani'

Sequestri e controlli della polizia locale nelle vie del ‘Quartiere ferrovia’, a Foggia. Questo pomeriggio, infatti, agenti in assetto ‘Sad’ hanno messo a segno una intensa attività volta a prevenire e reprimere le situazioni di degrado nel quartiere foggiano.

Controlli intensi in via Podgora e via Piave, dove gli agenti hanno effettuato tre distinti sequestri amministrativi di indumenti e scarpe usate vendute abusivamente sulla pubblica via. Intimati altrettanti ordini di allontanamento per 48 ore, attraverso lo strumento del ‘Daspo urbano’, ad altrettanti ambulanti che effettuavano la vendita di merce usata senza alcuna autorizzazione.

Nei confronti degli stessi è stata accertata l’inottemperanza all’ordine con relativa conseguente segnalazione finalizzata all’emissione del divieto di accesso. In totale sono stati sequestrati 68 pezzi tra capi di abbigliamento ed oggettistica varia. Ordine di allontanamento con recidiva anche per un uomo sorpreso in atteggiamenti di bivacco in viale XXIV Maggio.

Accertate e sanzionate anche 14 infrazioni al codice della strada e rimossi 2 veicoli perché creavano intralcio alla circolazione dei bus. Accertate e sanzionate, infine, 2 infrazioni riguardanti le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19. Nella circostanza due persone sono state sorprese su un autobus, presso il nodo intermodale, senza mascherina.